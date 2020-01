Iraq, minacce tra Trump e la Guida Suprema Khamenei: “Iran dietro attacco all’ambasciata, la pagherà”. Teheran: “Tutto il mondo vi odia” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mentre continuano gli scontri fuori dall’ambasciata americana a Baghdad tra forze di sicurezza e manifestanti appartenenti a fazioni sciite, con il Pentagono che ha annunciato l’invio di altri 750 militari in Medio Oriente, il presidente Usa, Donald Trump, e la Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, si scambiano accuse e minacce su Twitter. Dopo aver attribuito a Teheran la responsabilità dell’offensiva contro l’edificio diplomatico americano, il tycoon ha detto che gli avversari mediorientali “pagheranno un prezzo salato! Non è un avvertimento, è una minaccia”. La risposta della Guida Suprema non si è fatta attendere: “Quello (Trump, ndr) scrive che l’Iran è responsabile e che loro risponderanno: 1) Non puoi fare niente; 2) Se fossi razionale, capiresti che i vostri crimini in Iraq o Afghanistan vi fanno odiare da tutto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

