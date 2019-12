Milano, nuovo regolamento animali: vietato collare a strozzo, stop obbligo museruola nelle aree cani (Di martedì 31 dicembre 2019) A Milano non sarà più obbligatoria la museruola all'interno dell'area cani, anche per le razze cosiddette pericolose, e sarà vietato l'utilizzo del collare "a strozzo", favorendo l'uso di quello "a pettorina". Sono le principali novità in arrivo con il nuovo regolamento "per il benessere e la tutela" degli animali che sarà discusso dal Consiglio comunale al rientro dalle vacanze, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, previa discussione in vertice di maggioranza. Leggi la notizia su milano.fanpage

MarcoMoriniTW : Vedete questo spazio sui navigli a Milano? Ora occupato da Robbie Williams, da domani sarà tutto per Harry Styles e… - Linkiesta : Il nuovo complesso si pone all’avanguardia nella ricerca medica e biologica: gli studiosi italiani che hanno dovuto… - AltraCucina_ : Tutto il team di ALTRA CUCINA vi ringrazia per un 2019 magnifico e vi augura un felice e sereno anno nuovo! . . . .… -