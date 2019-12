Nuova asta in Galleria Vittorio Emanuele per i negozi di Armani e Versace

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019)inper le concessioni diinII in scadenza nel 2020. Il Demanio ha fatto sapere che il Comune ha infatti aperto due nuovi bandi per la locazione in affitto, con termine 30 gennaio, con il meccanismo dell’all’incanto per i locali all’interno dell’Ottagono attualmente in uso a GiorgioRetail srl e Giannispa.inIl lotto in uso adcomprende due vetrine al piano terra e un ammezzato a cui sono stati aggiunti gli spazi liberi al piano primo. In tutto 326 metri quadrati per una base d’di 872.105,40 euro. Le tre vetrine al piano terra con ammezzato e piano interrato in uso ainvece misurano complessivamente 324 metri quadrati per una base d’di 950.910,80 euro. L’si svolge in due fasi: la prima è legata all’offerta tecnica con l’esclusione della ristorazione. I ...

RedazioneLaNews : #Milano Milano, nuova asta con base d'asta milionaria per due negozi in Galleria: Versasce e Armani - Smile38445784 : RT @rita68455390: Nuova opera di Cattelan , base d’asta 49 milioni ???????? -