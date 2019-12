Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tiffany Alberts, una ex insegnante dell’Indiana di 41, è stata giudicata colpevole di averto delattraverso la quale il, affetto da autismo, stava facendo la chemioterapia per curarsi dalla leucemia. I fatti risalgono al 2016 ma solo in questi giorni è arrivata la condanna. Dopo aver finito il ciclo di chemio, il ragazzino era tornato in ospedale con i chiari sintomi di sepsi: un’infezione batterica che i medici non avevano saputo spiegare, almeno inizialmente. Per questo, la decisione di piazzare telecamerestanza del ragazzino: così laè stata incastrata. La condanna è a 7di carcere d 5 di libertà vigilata. L’accusa è diomicidio. Il ragazzino sta proseguendo le cure: secondo i medici ci sono ottime possibilità che la leucemia regredisca. L'articolodel ...

Noovyis : (Inietta materiale fecale nella flebo del figlio: madre condannata a 7 anni per tentato omicidio) Playhitmusic - -