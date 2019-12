Brescia, mistero sulla morte di Jessica Mantovani: presa a “calci e pugni” (Di domenica 29 dicembre 2019) Jessica Mantovani è la donna trovata morta tra le grate della centrale idroelettrica di Prevalle, nel Bresciano, lo scorso giugno. La prima ipotesi faceva propendere per l’annegamento, ma dietro la sua morte potrebbe esserci altro. L’autopsia e l’esame medico richiesto dalla famiglia della 37enne hanno portato alla luce delle fratture provocate probabilmente da percosse. Sono indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere due uomini. Trovata morta nella centrale idroelettrica: le fratture sul corpo Il giallo sulla morte di Jessica Mantovani continua. L’esame medico condotto dal professor Andrea Gentilomo apre nuovi dubbi sul decesso della 37enne, come riporta il Giornale di Brescia. “La frattura del naso, la lacerazione delle labbra sono state provocate da percosse; analoga spiegazione può avere la frattura delle costole“, così il medico spiega le lesioni trovate ... Leggi la notizia su thesocialpost

