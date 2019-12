Sci alpino | le previsioni meteo del fine settimana a Bormio e Lienz | il sole accompagnerà

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giornateggiate sono previste sulla Coppa del Mondo di sci, con il circuito maschile impegnato da oggi a domenica ae quello femminile domani dopodomani a, in Austria: è dunque da escludere che si possano verificare eventi che possano portare a rinvii o cancellazioni delle gare in programma. Oggi ale temperature potrebbero andare anche al di sopra dello zero termico, mentre sabato e domenica dovrebbero restare di circa tre gradi sotto lo zero, mentre a, in Austria, dovrebbero restare sotto lo zero per la prima manche delle prove tecniche per poi salire in vista delle seconde discese. (Fonte: weather.com). Ci sarà anche poco vento, non molto sostenuto, infatti non si andrà oltre i 14-16 km/h a, mentre le possibilità di precipitazioni sono dell’1%, pressoché nulle, invece in Austria il vento dovrebbe soffiare ancora meno intenso, tra gli ...

Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? - infoitsport : Sci alpino, si ricomincia con Bormio e Lienz! Il programma del fine settimana e come vedere le gare in tv - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2019 in DIRETTA: Dominik Paris all’attacco sulla Stelvio, Kriechmayr e Kilde fanno… -