Ambra Lombardo e Kikò Nalli | qualcuno parla di crisi ma i due sono insieme a Siracusa per

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non hanno postato dediche d’amore sui social, foto su Instagram di coppia, forse preferiscono essere maggiormente riservati dopo il ciclone che li ha travolti ma sembra essere certa una cosa:nonin! Da che cosa possiamo capirlo? Sui social, fans e non fans della coppia, ipotizzano che i due non stiano più, visto che non hanno neppure pubblicato una foto natalizia di coppia. Ma in realtà basta guardare i profili Instagram di entrambi per capire che da giorninegli stessi posti! Solo i più distratti non hanno notato che anche, come, si trova nella bellissima Sicilia! Natale in famiglia perquindi, a casa della bella prof che ha origini siciliane. Non è la prima volta che i due si ritrovano nella terra di lei, c’erano stati anche questa estate.felicianche se non si ...

