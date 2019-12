Diletta Leotta | il Natale è bollente | bagno da infarto in piscina

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Le critiche di pezzi da novante della televisione come Simona Ventura non sembrano scalfire. La Ventura, nel dettaglio, l’aveva rimproverata di andare sul campo con vestiti troppo vistosi., come risposta ha scelto il silenzio, o meglio, di fare parlare le immagini. Sul profilo Instagram diè apparso un video nelle Storie molto piccante. Il breve filmato mostra la bionda presentatrice incon un’amica altrettanto bella. Décolleté accarezzato dall’acqua e maxi sorriso per la giovane, che lo scorso anno ha condotto, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. E cos’ha la 28enne da invidiare alle aspiranti Miss? Proprio nulla. È in magnifica forma, video superlativo. Qualche minuto fa sempre sull’account diè stato pubblicato uno scatto nuovo che mostra la conduttrice in aereo ...

