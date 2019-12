Il doppio anatema di Salvini: «Rossoneri indegni come i giallorossi al governo» (Di domenica 22 dicembre 2019) «Il Milan di oggi è come il governo Pd-5 Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità». Questo il commento del leader della Lega Matteo Salvini dopo la disfatta del Milan a Bergamo, dove l’Atalanta ha intascato una vittoria memorabile segnando 5 reti. Il Milan di oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamento indegni dell’Italia, a Milanello indegni della maglia. pic.twitter.com/9sw14CLfi7— Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) December 22, 2019 Il parallelismo tra calcio e politica, tra i Rossoneri e il governo giallorosso arriva nella 17esima giornata di serie A, nell’anticipo dell’ora di pranzo, mentre alla Camera continua l’esame della Manovra, con gli interventi dei deputati di opposizione che lamentano l’impossibilità modificare il testo nel passaggio a Montecitorio, dove è arrivato blindato dopo ...

Leggi la notizia su open.online

