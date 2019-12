LIVE Sci di fondo | Sprint Planica 2019 in DIRETTA Primo podio azzurro | Federico

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAMASCHILE LA CRONACA DELLAFEMMINILE 15.25: Con ilstagionale ringraziamo per averci seguito e diamo appuntamento a domani per la teamdi. Buon pomeriggio 15.23: Bravo Chicco Pellegrino in netta crescita di condizione dopo le prime due uscite non straordinarie. Oggi il francese Chanavat sembrava averne di più e infatti in finale ha sfoderato la zampata vincente, Pellegrino ci ha provato ma non è riuscito a sorprenderlo ma è comunque secondo alla vigilia del Tour de Ski. Un risultato che risolleva il clandopo una prima parte di stagione non straordinaria 15.22: Terzo posto per il norvegese Valnes, quarto Skar, quinto Jouve, sesto Taugboel 15.21: Arriva ilma è un SECONDO POSTO perPellegrino che si inchina allo strapotere di Chanavat nel finale. Stavolta ...

