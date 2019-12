In coma da un mese | si sveglia per allattare la figlia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) María Laura Ferreyra è una donna argentina, vittima di un violento tentativo di furto che l’ha riversata in uno stato di. La 42enne è rimasta in questa condizione per une mezzo, fino a quando non si èta dopo aver sentito lachiederle di allattarla al seno. Ferreyra indopo aver sbattuto la testa Secondo le ricostruzioni riportate dai media argentini come eldoce.tv e eltiempo, la donna viaggiava su una motocicletta quel 25 ottobre, nella città di San Francisco, nella provincia di Cordova. In seguito alla colluttazione con il rapinatore, Marìa ha sbattuto violentemente la testa per terra, cadendo dalla sella. Il colpo le ha causato un grave trauma cerebrale, come riferito da suo marito, Martín Delgado ai giornali locali. Al suo arrivo in ospedale, Ferreyra è stata immediatamente sottoposta ad un intervento chirurgico, la cui riuscita, però, non ...

ScafidiCalogero : @coma_girl C'ero venuto qualche volta. Adesso ci sto da poco più di 1 mese. Non ho la presunzione di parlarne e dir… - gi0chia : @coma_girl Siamo poracci in due non preoccuparti. Pensa che io con 15 euro al mese mi devo far bastare wi-fi e line… - MilaniFra : @coma_girl L’ho visitata il mese scorso. Ho girato per 4 giorni... visto ogni minuto cose pazzesche. Roma è belliss… -