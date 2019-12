Terra dei Fuochi | lo studio | “Metalli pesanti nel sangue dei malati di tumore”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I livelli di metalli tossici neldei pazienti oncologici in alcuni comuni delladeisono “del tutto fuori norma”. E’ quanto hanno trovato ricercatori dell’università di Siena che, in unopubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’, confermanoil legame tra gli illeciti sversamenti di rifiuti industriali e urbani nelle province di Napoli e Caserta e l’aumento di malattie cronico-degenerative, al primo posto i tumori. “Il fenomeno tristemente noto come ‘dei’, in Campania, è una vera e propria emergenza”, ammonisce il coordinatore del team di ricerca Antonio Giordano, docente del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena e direttore dello Sbarro Health Research Organization (Shro) di Philadelphia. Lo ...

