Francesca Schiavone | «Ho avuto un tumore | ma ho vinto la battaglia»

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il, la, la vittoria. La più importante.ha voluto condividere dal suo profilo Instagram la sua storia, una confessione a cuore aperto per raccontare in 55 secondi quello che le è capitato. I capelli corti, il volto provato dalla malattia che si lascia andare a un enorme sorriso, ma anche la grinta che l'ha sempre caratterizzata, quella che ha sempre mostrato sul campo: «Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi della mia vita - raccontanel video -. Mi hanno diagnosticato unmaligno. È stata la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa, e quando me lo hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità e anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con un coltello. Sono già pronta ad ...

