Commercecon Lodz-Novara: programma, orari e tv Champions League volley femminile 2020 (Di lunedì 16 dicembre 2019) Martedì 17 dicembre (ore 18.00) si giocherà Commercecon Lodz-Novara, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di volley femminile. Si arriva al giro di boa e le Campionesse d’Europa sono obbligate a vincere per continuare a inseguire con convinzione il primo posto nel raggruppamento che assicura la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, la sconfitta di fine novembre sul campo dello Stoccarda ha frenato la rincorsa delle piemontesi che ora dovranno cercare di imporsi sul campo della combattiva formazione polacca reduce dai successi al tie-break con lo Stoccarda e lo Yuzhny. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno tutte le carte in regola per dire la loro anche se l’impegno nel Mondiale per Club, concluso al quarto posto, ha sicuramente lasciato qualche tossina nelle gambe delle rosablù. Ci sarà ...

