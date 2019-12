Ricordate Olivia dei Robinson? Raven fidanzata con una donna [FOTO] (Di venerdì 13 dicembre 2019) Raven-Symoné è stata la piccola Olivia nella celebre personaggio de I Robinson. L’attrice ha impersonato anche il ruolo di Raven per la famosa serie omonima di Disney Channel. Oggi la bambina più sbarazzina della tv e la sensitiva più divertente di Disney Channel è una donna in carriera, con una vita molto soddisfacente e un fascino irresistibile. Una vita da attrice sin dai primi anni Raven-Symoné è nata a Duluth il 10 dicembre del 1985. I suoi genitori decisero per lei un futuro nel mondo dello spettacolo e per questo fin da piccolissima ottenne diversi ruoli in pubblicità americane. La fama arrivò però solo nel 1989 quando, ancora giovanissima, ottenne la parte di Olivia nella celebre serie I Robinson. Raven sarà Olivia sino alla fine della serie, ma il futuro riserva per lei un altro importante ruolo di successo ossia quello di Raven nella seria omonima di ...

