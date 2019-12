Atalanta | l’importanza di Gosens quando il centro è bloccato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’apporto degli esterni è stato fondamentale in Ucraina.ha fatto la differenza per l’, muovendo le fila avversarie In pochi si sarebbero aspettati uno Shakhtar così rinunciatario senza palla. Per larghe fasi della gara, gli ucraini si sono schiacciati dietro, rinunciando ad aggredire la prima impostazione avversaria. Nella slide sopra si vede una situazione eloquente. Linea da 6 dietro, con un baribassissimo dei padroni di casa. Anche per questoè stato così determinante per l’. Con pochi spazi al, bisognava allargare le file dello Shakhtar per rendersi pericolosi. Leggi su Calcionews24.com

