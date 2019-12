Kingdom Hearts III Re Mind | Il nuovo DLC arriva a Gennaio e Febbraio 2020

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di martedì 10 dicembre 2019) Square Enix Ltd. invita gli eroi del Keyblade a tuffarsi dinelle avventure di Sora e dei suoi amici con il DLCIII Re*, che uscirà su PlayStation®4 il 23e su Xbox One il 25. Il DLC Repropone unepisodio giocabile per i giocatori che hanno finitoIII, in cui Sora tornerà dai suoi amici e scoprirà delle verità inimmaginabili. Iltrailer di Reoffre un’anteprima dei personaggi di FINAL FANTASY® che appariranno nel DLC, con delle immagini dell’amata Aerith di FINAL FANTASY VII In Rei giocatori potranno affrontare varie battaglie contro dei boss, scoprire unepisodio Limitcut e un episodio segreto, una nuova modalità Foto-saluto, una funzionalità di Presentazione e una ...

