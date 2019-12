Arrestati 2 tunisini | erano i rapinatori del Festival di Sanremo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli I due, entrambi magrebini, hanno agito durante il periodo deldi. A farne le spese sono stati due turisti di Cuneo e provincia. I carabinieri li hanno identificati grazie ai filmati delle telecamere Il modus operandi era sempre lo stesso: uno di loro faceva da palo, mentre il compare, con la scusa di chiedere una sigaretta o l’accendino, aggrediva il malcapitato passante di turno, spingendolo a terra con estrema violenza e rapinandolo del portafoglio. Si tratta di due immigrati, di 29 e 24 anni, irregolari in Italia,dai carabinieri con l’accusa di rapina in concorso, in quanto colpiti da una misura cautelare in carcere, a firma del giudice del tribunale del Riesame di Genova. Almeno due sono i colpi messi a segno dalla coppia di malviventi, entrambi risalenti al febbraio scorso, nei giorni deldi ...

canicattiweb : Rapinano connazionale e lo picchiano: arrestati 2 ventenni tunisini - ennatrasporti : Arrestati tre tunisini tra Agrigento e Porto Empedocle -