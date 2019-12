Snowboardcross | Coppa del Mondo Montafon 2019 | programma | orari e tv Il calendario

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ladeldi Snowboard Cross inizia in Austria, a, questo mercoledì (11 dicembre), giornata in cui si terranno le eliminatorie. Entrambe le finali, invece, sia quella maschile che quella femminile, si svolgeranno venerdì 13 dicembre alle ore 13.00. Sarà possibile seguire le finali in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della fase conclusiva di questa manifestazione con aggiornamenti costanti così che avrete modo di non perdervi nemmeno un minuto di quest’appassionante inizio didel. ILDELLA TAPPA DIDIDELDI SNOWBOARD CROSS-2020 Data qualificazioni: mercoledì 11/12/Data eo finali: venerdì 13/12/ore 13.00 Diretta streaming finali: Eurosport Player Diretta testuale finali: OA Sport Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

SportPassionNet : A #Cervinia iniziati i lavori per la pista di Coppa del mondo Snowboardcross - FrankZanata : RT @bobinetv: Tre grandi eventi di sporti invernali, in Valle d'Aosta, fra dicembre 2019 e febbraio 2020 #valledaosta #sportinvernali - htt… - FrankZanata : RT @CValtournenche: L’assessore Chantal Vuillermoz presenta la tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross, che si svolgerà a Breuil-Cervini… -