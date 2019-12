Mercato Napoli Ibrahimovic già da gennaio? Il Milan non ce la farà

forzazzurri

(Di domenica 8 dicembre 2019)pezzo da novanta.– Ilirrompe su Zlatanil cui destino in questo momento non sembra più così tanto nebuloso. Lo svedese pare dover incrociare la strada di un club italiano e quel club sembra essere il. Almeno questo è quanto ha confermato lo stesso giocatore, e se ilsembrava la soluzione prossima alla fumata bianca, qualcosa sembra essere cambiato proprio nelle ultime ore con ilprotagonista: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, proprio il club di De Laurentiis sarebbe piombato in maniera forte sull’attaccante svedese. Qualcosa, infatti, sarebbe cambiato nelle ultime ore in casa azzurra e cosi il nome di Zlatan sarebbe nuovamente tornato alla ribalta. Si sapeva del, ma di fatto un accordo non c’è ancora. I rossoneri offrono 3 milioni fino a giugno, e 6 milioni per ...

carlaruocco1 : Un plauso al Comando provinciale della #GuardiadiFinanza di Napoli, che ha sequestrato ad Orta di Atella (Caserta)… - andrea_esp25 : #Agrigento vince senza difficoltà 64-74 contro una #Napoli in debito d'ossigeno. Per gli azzurri pesano come macign… - natonel52 : Il dott. @Chiariello_CS non ha ben chiaro l'entità del danno aziendale reiteratamente prodotto dai calciatori del N… -