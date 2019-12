Pattinaggio artistico | programma di oggi Finale Grand Prix Torino 2019 | orari | tv

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’attesa è finita. A partire dalle ore 15:30 di, giovedì 7 dicembre, cominceranno ufficialmente le Finali-2020 didi figura, quest’anno in scena al PalaVela difino a domenica 8 dicembre. Via il dente, via il dolore. Il pubblico di casa proverà emozioni fin da subito con lo short program Junior individuale maschile, unica gara in cui sarà presente un pattinatore azzurro, Daniel Grassl, pronto a tentare di conquistare una storica posizione sul podio; si proseguirà quindi sempre con la categoria giovanile prima con le coppie d’(16:35) e, successivamente, con l’individuale femminile, dove si daranno battaglia pattinatrici di livello altissimo come le russe Kamila Valieva, Kseniia Sinitsina e la statunitense Alysa Liu. Alle 19:50 gli atleti delle coppie d’inaugureranno laSenior: qui i detentori ...

