Prescrizione | Di Maio | “La riforma il primo gennaio sarà legge”

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “La nostradaldiventa legge. Su questo non discutiamo” ha detto Diparlando dellain un’intervista su Rai Radio 1. “Se il Pd poi vuole votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare lacom’era ideata da Berlusconiun Nazareno 2.0, ma non credo avverrà” ha detto rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dai Dem.: il commento di Di“Non ho mai parlato di crisi del governo – ha detto Diparlando del Mes -, semplicemente chiediamo un rinvio per migliorare questo meccanismo. La cosa incredibile è che noi assistiamo a una Lega che attacca su questo fondo quando tutto questo è partito dal governo Berlusconi-Lega, alla faccia dei sovranisti. Per me quello che dicono da quella parte non ha credibilità“. L’affondo del ministro degli Esteri, però, ...

