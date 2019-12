Genoa-Ascoli 3-2 | grifone agli ottavi di Coppa Italia con il torino

Genoa-Ascoli - Thiago Motta analizza la partita e parla del rischio esonero : “Abbiamo dominato costruendo tante occasioni nel secondo tempo: abbiamo preso due gol in contropiede, ma siamo stati bravi a restare lucidi, a continuare ad attaccare per ribaltare il risultato. E’ una vittoria importante per noi, andare agli ottavi non e’ mai facile”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Thiago Motta dopo il sofferto successo in Coppa Italia contro l’Ascoli. “Io a ...

PAGELLE Genoa Ascoli : Pinamonti decide - Ninkovic non incide VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Genoa Ascoli Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Genoa e Ascoli, valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. TOP: Pinamonti (Genoa) FLOP: Ninkovic (Ascoli) VOTI Genoa (5-3-2): Jandrei 5.5; Cleonise 6 (69′ Sturaro 6), Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6, Pajac 6.5; Jagiello 6.5 (71′ Pandev 6), Radovanovic 6, ...

Genoa Ascoli 3-2 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Ferraris, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Genoa e Ascoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il Genoa batte l’Ascoli per 3-2 e accede al prossimo turno di Coppa Italia, dove affronterà il Torino. Sintesi Genoa Ascoli 14′ Gol Pinamonti – Cross rasoterra dalla destra di Jagiello e tap-in vincente dell’attaccante del Genoa, che batte Lanni e ...

