Almanacco del 02-12-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 30-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno è sabato 30 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Andrea Apostolo da sostantivo andrei a coraggio dall’aggettivo andrajos coraggioso deriva dal termine aner Andros uomo mutua il significato di virile valoroso coraggioso è presente specie in età ellenistica in tutto bacino del Mediterraneo e molte nazioni europee oggi usato sia al maschile che al femminile desideroso di molto ...

Almanacco del 29-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno venerdì 29 novembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi Perché ricorda San Saturnino vescovo e martire e i santi Biagio e Demetrio ne andiamo a parlare Di Demetrio nome di origine greca deriva da demetrios in latino demetrius da l’appellativo di dea della terra che presiedeva l’agricoltura ovvero Demetra la madre terra il principio femminile della vita vasta diffusione anche della variante Slava Dimitri ...

Almanacco del 28-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo a giovedì 28 novembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi amici belli la chiesa ricorda San Giacomo della Marca sacerdote Ricordiamo anche San Teodoro di Rossano proprio Teodora vogliamo ricordare oggi risale attraverso latino theodorus Al Greco Teodoro scomposto da te bioetanolo un dono nel significato di dono di Dio è dentro presto in uso tra i primi Cristiani oggi è personale Ormai in molto raro Teodora e Lunati ...

Almanacco del 27-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e non ci crederete Non ci crederete ma siamo già a mercoledì e mercoledì 27 novembre Buongiorno a Francesco Vitale Buongiorno ben alzati Bentrovati Oggi la chiesa ricorda San Valeriano vescovo la variante di Valerio deriva dal latino Valerio su un cognome diffuso nell’antica Roma indica originariamente la gens Valeria originato da Valeria essere forte e sano il duplicato senso di giustizia il bisogno di essere amato ...

Almanacco del 26-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno stiamo martedì 26 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silvestro guzzolini e che derivante dal latino Sylvester Che vuol dire che vive nelle selve nei boschi è un nome attestato solo in epoca Cristiana e deve la sua fama vari Santi attualmente diffuso in tutta la penisola sa farsi valere solitamente ha successo e riconoscimenti sia sul lavoro che nella cerchia delle amicizie anche grazie alla ...

Almanacco del 25-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana e lunedì 25 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Caterina di Alessandria martire è San Mosè Martire parliamo proprio di Mosè l’ebraico gelatinizzato poi il Moses Moses è un personale attestato sin da epoche remote derivanti Che probabilità da un termine giziano significante partorire o anche figlio Grazie al culto per il Liberatore del Popolo israelita il ...

Almanacco del 23-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo a sabato una settimana finita Meno male il 23 novembre Buongiorno Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Clemente primo papa e Martire Clemente Clementi so Clement era il cognome di un’agenzia Latina significante mite benevolo come persona ebbe molta fortuna anche in ambienti cristiani basti pensare a ben 17 papi che si fregiarono di questo appellativo abituato a trovarti nelle situazioni più ...

Almanacco del 22-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno è venerdì 22 novembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi la ricorda Santa Cecilia vergine e Martire dal latino Cecilio sindrome probabilmente di matrice etrusca ed Ignoto significato ebbe larga diffusione sia tra i Patrizi romani che tra i cristiani a causa del coraggio di alcuni Santi Martiri omonimi la versione maschile Cecilio Tuttavia ormai scomparsa sotto la sua parente volubilità indecisione nasconde grande Coraggio ...

Almanacco del 21-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è giovedì 21 novembre buona giornata amici amiche da parte di Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Gelasio primo papa e anche San Romeo San Romeo e noi paghiamo anche di Romeo dal greco Rom iOS latinizzato in Romeo era un termine indicante un 1 Roma un romano divenne Quindi il soprannome per tutti coloro che almeno una volta si erano recati in pellegrinaggio a Roma per altre origine Greco Roma Forza robustezza ...

Almanacco del 20-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è mercoledì 20 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’edmondo Martire deriva dall’antico termine sassone composto da ricchezza e mondo protezione nel significato di protettore di beni colui che protegge i beni diffuso nell’Europa del Nord fin dal Medioevo in Italia soprattutto grazie opere quali il Re Lear di Shakespeare o il conte di Montecristo di Dumas è un grande ...

Almanacco del 19-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno martedì 19 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fausto diacono in latino faustus davvero felice gradito benaugurante dire mi trovi regioni un cognome non molto frequenti in epoca romana ciò gli permise di essere inseguito impersonale diffuso già nel Medioevo Gloria divenne famoso nel tempo è disposta a lavorare duramente a concedersi poco tempo per gli svaghi piaceri e infatti un eccessivo ...

Almanacco del 18-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana buongiorno da Francesco Vitale oggi lunedì 18 novembre la chiesa ricorda San Tommaso di Monaco e la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo Apostoli non potevamo che non andare a parlare di Pietro Di Tommaso Ma no di Pierluigi un nome composto da due personaggi prima di vedere Michael che fa roccia il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo prediletto il secondo ha ...

Almanacco del 16-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno sabato 16 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agnese di Assisi vergine partire i santi Ruffino Marco è Valerio Mattioli Valerio Valerio dal gentilizio latino valerius da Valerio Valerio Che significa essere in forza in salute nell’antica Roma era un cognome nel proprio l’agenzia Valeria adottato Dalle prime comunità cristiane deve diffusione grazie al culto di veri Santi ...

Almanacco del 15-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno venerdì ma che davvero Si è venerdì 15 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Alberto Magno vescovo e dottore un nome che ha origine dal tedesco All Black Che significa molto illustre persona Nobile in quanto composto dei termini al a tutto e Berta splendente è ancora diffuso in tutta Europa con varianti minime molto metodico a casa di insicurezze dovute a rapporti difficili in tenera età ...