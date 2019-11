M5S | Morra avvisa Di Maio | L’uomo solo al comando scoppia

M5S - Morra : “Di Maio finito? L’uomo solo al comando scoppia. Fantapolitica le ricostruzioni che ci vogliono alleati della Lega” : “Ilvoto di ieri su Rousseau dimostra che l’uomo solo al comando scoppia, c’è la necessità di gestire il Movimento in maniera più collegiale e plurale”. Così il senatore del M5s, Nicola Morra, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Il presidente della commissione Antimafia ha aggiunto: “I voti li rispettiamo, perché dovremmo sostenere il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini? La richiesta ...

Fattori e Grassi lasciano il M5S E Morra lancia l'assalto a Di Maio : Elena Fattori annuncia il suo addio al M5s. Ma anche il senatore Ugo Grassi è in procinto di seguirla. E Morra promuove incontri sull'identità del M5s. In discussione la leadership di Di Maio Segui su affaritaliani.it

Nicola Morra convoca riunione per riflettere sul futuro di M5S : "Ma non siamo sovversivi" : “Qualcuno pensa che ragionare d’identità del Movimento, di visione con cui accompagnare le prossime scelte politiche, di contenuti grazie a cui dar sostanza al concetto di “qualità della vita”, equivalga ad un atto di sovversione del MoVimento stesso. Tranquilli coloro che pensano questo”. Lo scrive su Fb il senatore M5S Nicola Morra che per questa sera ha convocato una riunione con i parlamentari per ...

Deputato M5S vs Saviano : "Dovrebbe essere stipendiato dalla camorra per la pubblicità che le fa" : In un post su Facebook il duro attacco del parlamentare grillino Antonio Del Monaco allo scrittore di Caserta

Umbria - dal M5S emorragia di voti verso il centrodestra : Rispetto alle politiche 2018 il 39% degli elettori pentastellati non è andato a votare alle elezioni regionali in Umbria. Il 14% ha votato Lega e il 9% Fratelli d’Italia

M5S delusi dalla sentenza su Mafia Capitale. Per Raggi e Morra "i dubbi restano" : “Le sentenze si rispettano, i dubbi restano”. È tutta in queste parole di Nicola Morra l’amarezza del Movimento 5 stelle per la sentenze della Corte di Cassazione sul caso passato alle cronache come Mafia Capitale. La sua esternazione fa eco a quella della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha atteso il verdetto al Palazzaccio, augurandosi - è quello che si evince dalle sue parole - che l’impianto della ...

"Ho nostalgia di quando il M5S era spontaneo" - dice Nicola Morra : “Nel vecchio Movimento ci ho lasciato il cuore”. In un'intervista a La Stampa Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia alla Camera dei deputati, tra gli uomini della prima ora del Movimento 5 Stelle, nato dieci anni e un giorno fa, il 4 ottobre, data in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, è oggi un po' nostalgico del tempo che fu. E lo fa capire con chiarezza: “Non mi piace la tecnocrazia o il doversi continuamente adeguare a ...

Morra ha già archiviato il capo politico - ecco chi guiderà il M5S : "Dopo avervi presentato la mia idea per la valorizzazione dell'attivismo, vi parlo di come immagino il potenziamento della voce del Movimento 5 Stelle. In linea con quanto sta già avvenendo, propongo un coordinamento di 9 persone scelte su Rousseau perché interpretino l'intelligenza collettiva per cui siamo nati. Allo stesso tempo eleviamo (il verbo giusto) la figura del garante (Beppe Grillo) il quale sarà aiutato nel suo lavoro da un Comitato ...

Marco Pantani - il Procuratore : “morto per droga - non ci sono misteri”. Morra (M5S) : “soddisfatto” - ma la famiglia insiste : “troppe incongruenze - è stato ucciso” : Il Procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti, è stata sentita oggi dalla Commissione Antimafia e ha detto che il caso della morte di Marco Pantani è chiuso, senza verità celate. “Sulla causa di morte di Marco Pantani, rispetto a ciò che ha già valutato il giudice, non ci sono elementi nuovi di nessun genere: ogni aspetto è stato esaminato dal giudice“, ha tagliato corto il magistrato. Secca la replica della famiglia: ...

Italia Viva - Vono (ex M5S) : “Renzi? Intelligente - coraggioso e lungimirante. Di Maio? Mi ha mandato un messaggino”. E attacca Morra : “Cosa mi ha attratto di più di Italia Viva? Il coraggio, la voglia di rimettersi in gioco. Renzi avrà fatto degli errori politici, ma politicamente si è distinto per intelligenza e lungimiranza, qualità che, senza presunzione, accomunano tutti gli aderenti di Italia Viva“. Sono le parole della senatrice Gelsomina Vono, ex M5s, ora in Italia Viva, nel corso di Tagadà, su La7. Alla domanda se ha sentito Luigi Di Maio, la parlamentare ...