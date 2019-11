Municipio VIII | ‘#sgamotto’ | il sito per segnalare criticità

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – “Siamo a un passaggio decisivo del futuro di Roma e ancora una volta le prossime settimane misureranno l’amministrazione Raggi sulla questione rifiuti. A fine dicembre rischiamo il collasso dell’intero servizio di raccolta rifiuti, ma gia’ adesso la situazione in citta’ e’ gravissima. Le denunce quotidiane realizzate con il supporto dell’attivita’ di controllo della Polizia Locale e dell’Azienda Sanitaria Locale non riescono a invertire la situazione, nonostante lo sforzo di Ama. Domani, venerdi’ 22 novembre alle ore 13 nell’aula consiliare delRoma, in via Benedetto Croce, presenteremo le iniziative dell’Osservatorio Municipale Verso Rifiuti Zero e presenteremo #SgamOtto! undi segnalazione delle criticita’ sul territorio legate al servizio di raccolta dei rifiuti per fare di ...

