Salvini a Fuori dal Coro | si mangia le sardine con Mario Giordano | Cosa c' è di più

Matteo Salvini a Fuori dal coro su rete 4 - “Preferisco un condono a tasse su bibite - pannolini e biscotti” : Un’intervista a Matteo Salvini che farà molto discutere quella trasmessa sul programma televisivo “Fuori dal coro” su rete 4. Matteo Salvini ha detto chiaro e tondo che preferisce un condono a tasse su pannolini, biscotti o su bibite. Il leader della Lega ha detto che il governo litiga su tutto e a pagarne le conseguenze sono i lavoratori. Mario Giordano ha chiesto a Salvini come si sentisse dopo aver saputo di essere stato ...

Modena - flash mob di oltre 6mila “sardine”. Salvini evita la piazza e riunisce quattrocento sostenitori in un ristorante fuori dal centro : Le “sardine” chiamano e Modena risponde col pienone. Nonostante una pioggia torrenziale, sono oltre seimila le persone che si sono incontrate in piazza Grande, nella città della Ghirlandina, per contestare il leader della Lega Matteo Salvini, a Modena per il suo tour elettorale. Migliaia di ombrelli colorati, corredati dalle immancabili sardine applicate sopra o tenute in mano dai manifestanti, hanno invaso la piazza fin da prima ...

Bologna - Salvini al PalaDozza lancia la campagna per le Regionali : “Fuori teppisti che cercano di aggredire la polizia” : “Fuori ci sono dei teppisti che cercano di aggredire poliziotti e carabinieri, in democrazia non funziona così”. Matteo Salvini, poco prima di salire sul palco del PalaDozza a Bologna per lanciare la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, attacca i manifestanti che protestano fuori dal palazzetto dello sport. “Poliziotti e carabinieri dovrebbero essere in stazione a controllare gli spacciatori, non in strada a ...

Matteo Salvini a Fuori dal coro : "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica? Perché no..." : Domanda secca di Mario Giordano a Matteo Salvini, suo ospite a Fuori dal coro, su Rete 4: "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica?". E il leader della Lega risponde senza esitazioni: "Why not? Diamoci un tocco di inglese". Salvini insomma vede bene l'ex presidente della Banca centrale eur

Fuori dal Coro : stasera intervista a Matteo Salvini su Rete4 : Tra i temi della serata: le nuove tasse, le assurdità della burocrazia italiana e il business dei no-profit.

Fuori dal coro - Mario Giordano fa il colpaccio : in diretta nonna Albertina e Matteo Salvini : Domani, mercoledì 6 novembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata, con il leader della Lega Matteo Salvini (in diretta ore 21.40 circa), si commenteranno i temi di stret

Zingaretti duro affronto a Matteo Salvini : “Con questo governo abbiamo fatto fuori l’ubriacone del Papeete e il superticket della sanità” : Un ultimo discorso per le elezioni in Umbria di Nicola Zingaretti di fuoco contro il leader del centrodestra Matteo Salvini. Il segretario del Pd si è scagliato, venerdì scorso a Spoleto, contro l’ex ministro degli interni, definendolo “ubriacone del Papeete”. Nicola Zingaretti ha voluto sottolineare come l’attuale governo è riuscito nell’impresa di fermare l’aumento dell’Iva e eliminare il superticket della sanità. Il segretario ...

Salvini - contro Conte solo mugolii. Mi sa che la ‘Bestia’ è andata fuori giri : Nello spogliatoio della palestra, dove tento inutilmente di mantenermi in forma, incontro ogni tanto un poliziotto della locale Questura; una persona civile con cui scambio qualche chiacchiera amichevole. Basta non toccare il tasto Matteo Salvini, che scopro essere diventato il mito suo e dei suoi colleghi in quanto – sempre a detta del celerino – “sta dalla parte dei veri italiani”. In questa fase storica, quando la cultura popolare ...

Leopolda 10 - prima volta di Renzi fuori dal Pd. Saluto agli “alleati” di governo : “Qui zero tensioni - zero minacce”. Poi attacca Salvini : Inizia con Matteo Renzi che passa tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock, l’edizione 2019 della Leopolda, nella storica location dello scalo ferroviario fiorentino. È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, ...

Evasione fiscale - Salvini : “Pensare a manette per alcune decine di migliaia di euro è da fuori di testa. Sì a carcere - ma non per disperati” : “Dobbiamo diventare certamente più severi con gli evasori fiscali, ma non coi disperati. A volte qualcuno ha avuto accertamenti, problemi, verifiche per errori minimali o formali, per dimenticanze, per il modulo sbagliato. Sento parlare di cifre ridicole. Pensare alle manette per alcune decine di migliaia di euro mi sembra veramente da fuori di testa, quando ci sono multinazionali che evadono miliardi di euro di imposte”. Sono le ...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Andate a parlare con un commerciante o un ambulante che si sveglia all'alba che deve andare a chiedere bancomat o carta di credito a chi deve fare la spesa… E' un governo lontano dalla realtà". Lo dice Matteo Salvini a Terni.

Matteo Salvini e Matteo Renzi - da Vespa per far fuori Conte : "Per lui prima la poltrona e poi l'onore" : "Per Giuseppe Conte l'onore vale meno della poltrona". Matteo Salvini non fa sconti al premier, protagonista del clamoroso ribaltone politico che ha portato alla sua conferma a Palazzo Chigi, semplicemente sostituendo la Lega con il Pd. "Non porto rancore - spiega Salvini ospite di Porta a porta da

Whirlpool : Salvini - ‘M5S da rivoluzione popolo e tener fuori operai da festa’ : Giano dell’Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Sentivo il Giornale Radio venendo qua che c’è la festa dei Cinquestelle a Napoli -chissà cosa hanno da festeggiare- che c’erano 30 operai della Whirlpool che rischiano il licenziamento e che volevano entrare e li hanno tenuti fuori. Passare dalla rivoluzione del popolo a tenere fuori gli operai dalla propria festa perché gli rovinano la festa. A me fa tristezza una roba ...

