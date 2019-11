Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, in ...

Basket : Nicolò Melli e il suo bell’inizio dell’avventura in NBA : Le ultime due prove con la maglia dei New Orleans Pelicans sono solo la punta dell’iceberg di quello che, fino a questo momento, è un ottimo inizio di avventura in NBA di Nicolò Melli, fattosi trovare al posto giusto nel momento giusto (anche con un pizzico di fortuna, che nel perverso mondo della pallacanestro americana non guasta mai). Melli, nella sua prima partita in terra americana, aveva disputato una gran prova contro i ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (18 novembre). I Kings interrompono la striscia dei Celtics - vincono ancora i Lakers - bene Melli : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (15 novembre). Antetokounmpo guida i Bucks alla vittoria - cadono a sorpresa Clippers e Mavericks : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione NBA 2019-2020. Da registrare le vittorie interne di Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, e le sorprendenti sconfitte esterne per Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ad inaugurare la notte del Basket a stelle e strisce è la vittoria in scioltezza dei Miami Heat in quel di Cleveland con il punteggio di 97-108. La ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (13 novembre). Tutto facile per i Lakers contro Golden State - Houston supera i Clippers : Sono sette le partite svoltesi nella notte NBA. Apre la vittoria dei Memphis Grizzlies in casa degli Charlotte Hornets, con 23 punti e 11 assist del rookie Ja Morant. Per la franchigia del North Carolina, invece, non bastano 33 di Terry Rozier e 20, dalla panchina, di Malik Monk. Successo largo e sorprendente, invece, per gli Orlando Magic, i quali, all’Amway Center, hanno rifilato 15 punti di scarto a dei Philadelphia 76ers che ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (10 novembre). Gallinari decisivo contro Golden State - un super Harden trascina i Rockets : Nella notte appena trascorsa si sono disputate cinque partite della stagione NBA 2019-2020. Come sempre, non sono mancate le emozioni e gli elementi degni di nota: in particolare, spiccano la superba prestazione di Gallinari nel successo di OKC contro Golden State, la performance imponente di Harden a Chicago e l’ennesima vittoria dei Celtics che sbancano anche San Antonio. Alla “Chesapeake Energy Arena” di Oklahoma i Thunder ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 novembre). Leonard e i Clippers battono anche i Blazers - Aldridge affonda Gallinari e la sua OKC : Sono solo quattro le partite che si sono disputate nella notte NBA. Apre il ritorno di Kemba Walker, in maglia Boston Celtics, allo Spectrum Center, casa di quegli Charlotte Hornets che, per quasi una decade, sono stati la sua franchigia. Tutto facile, ad ogni modo, per gli ospiti. Tatum segna 23 punti e prende 9 rimbalzi, Hayward fa 20+10+6 e la partita va in archivio già dopo tre quarti. Per il sodalizio del Massachussets è la ...

Basket - NBA 2019-2020 : James domina e guida i Lakers alla prima vittoria stagionale. I Suns sfiorano l’impresa sul campo di Denver : New York Knicks – Brooklyn Nets 109-113 Va ai Nets il primo derby di New York della stagione 2019-2020. Kyrie Irving guida i suoi con una prestazione da 26 punti e 5 assist. Dinwiddie, invece, contribuisce con 20 punti e 5 assistenze in uscita dalla panca. I Knicks, che partivano con il pronostico sfavorevole, comunque, hanno venduto cara la pelle. Dopo aver iniziato l’ultimo quarto sotto di 13, i newyorkesi hanno rimontato e si sono ...