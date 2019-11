Se sei un terrapiattista brasiliano | questo è il tuo momento

Fonte : wired

(Di lunedì 18 novembre 2019) (foto: Getty Images/Miguel Schincariol) Novembre ha di sicuro segnato una svolta fra i brasiliani che credono che la Terra sia piatta. Poco più di una settimana fa, infatti, San Paolo ha ospitato al suo Teatro Liberdade Flat Con, la prima convention nazionale dei terrapiattisti del Brasile. E seprimo evento ha visto circa 500 persone ascoltare una decina di guru, i numeri della nazione dicono che il fenomeno è in aumento: il 7 per cento della popolazione (che corrisponde a circa 14 milioni di persone) crede infatti che il nostro pianeta non sia di forma sferica. Secondo il sondaggio, condotto dall’Istituto Datafolha su 103 città campione brasiliane, le teorie attecchirebbero fra i soggetti meno istruiti, con picchi fra i credenti sia cattolici che evangelici. Tuttavia al primo evento nazionale sono accorse persone di diverse professioni e provenienti da ogni parte del paese, ...

