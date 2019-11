Slitta la data de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - debutto rimandato a fine 2020? : Brutte notizie per chi aspettava di conoscere la data de Il Commissario Ricciardi in tv. Il debutto della nuova fiction con Lino Guanciale era previsto durante la stagione televisiva 2019/2020, invece pare che il lancio slitterà ancora. A comunicarlo è il regista Alessandro D'Alatri, che l'ha reso pubblico sul suo profilo Instagram. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (lo stesso autore de I Bastardi di Pizzofalcone), la serie segue le ...

Il Commissario Ricciardi non andrà in onda a primavera 2020 - le riprese terminano fra un mese. Alessandro D’Alatri ospite a Giallo Festival : Il Commissario Ricciardi messa in onda posticipata ad autunno 2020, Alessandro D'Alatri «Le riprese dovevano cominciare a febbraio scorso» Bisognerà attendere ancora un anno per vedere in prima serata su Rai 1 ...

Il set de Il Commissario Ricciardi si sposta a Capua - ultimo ciak per Lino Guanciale prima de L’Allieva 3? : Il Commissario Ricciardi si trasferisce da Napoli a Taranto e infine a Capua. La città campana è la nuova location scelta dalla produzione della fiction Rai, che vedrà la luce il prossimo anno. Basata sulla saga letteraria ideata dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, la serie è ambientati negli anni ’30 e segue le avventure di un giovane Commissario di polizia alle prese con alcuni difficili casi irrisolti. Lino Guanciale presta il ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

