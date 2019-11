Google sta raccogliendo i dati sanitari di milioni di americani a loro insaputa

Google Stadia : al lancio disponibili 12 titoli non proprio nuovissimi : A una settimana dal lancio di Google Stadia, nuova piattaforma di giochi in streaming, sono noti i 12 titoli disponibili dal primo momento. Secondo la società di Mountain View il futuro dei giochi è un futuro in cui non sono necessarie costose console o aggiornamenti regolari del PC per rimanere (Continua a leggere)L'articolo Google Stadia: al lancio disponibili 12 titoli non proprio nuovissimi è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

?Google avrebbe raccolto in segreto i dati sanitari di milioni di pazienti statunitensi - scrive il WSJ : milioni di dati sanitari personali di pazienti statunitensi sarebbero finiti nelle mani di Google senza alcuna autorizzazione esplicita, nell’ambito di quello che viene chiamato Project Nighingale. A rivelarlo è il Wall Street Journal. Secondo il prestigioso quotidiano, ?Google sta lavorando a fianco di uno dei più grandi sistemi sanitari della nazione, Ascension, per raccogliere e analizzare i risultati di laboratorio dei pazienti, le ...

Il nuovo Google Assistant sbaraglia Apple Siri in un video confronto : Un video mette a confronto le velocità della nuova versione di Google Assitant e di Apple Siri. Scopriamo insieme quale tra queste due soluzioni vincerà L'articolo Il nuovo Google Assistant sbaraglia Apple Siri in un video confronto proviene da TuttoAndroid.

Google svela i 12 giochi disponibili al lancio di Stadia : Il servizio streaming di Google, Stadia, è quasi arrivato e in vista del suo lancio di martedì 19 novembre, la società ha rivelato l'intera line-up di titoli che saranno disponibili da subito.Un totale di 12 giochi saranno disponibili per l'acquisto su Stadia dal primo giorno. Troveremo Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Mortal Kombat 11 e la trilogia reboot Tomb Raider di Crystal Dynamics - Tomb Raider, Rise of the Tomb ...

Google Stadia a un passo dall’uscita : tutti i giochi disponibili al lancio : Google Stadia ha un obiettivo estremamente ambizioso, palesato dai suoi creatori fin dal suo annuncio. Quello di rivoluzionare, almeno in parte, il mondo del gaming, permettendo ad appassionati e semplici curiosi di poter giocare a tantissimi titoli diversi utilizzando lo streaming e la tecnologia cloud. Questo significa che sarà possibile godersi sessioni di gameplay su ogni dispositivo dotato di uno schermo in alta definizione e di una ...

I Google Pixel 4 aggiungono il Lift to Talk per Assistant : che cos’è e come funziona : Una delle novità introdotte Google con i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è rappresentata da un nuovo modo per attivare Google Assistant. Ecco come funziona L'articolo I Google Pixel 4 aggiungono il Lift to Talk per Assistant: che cos’è e come funziona proviene da TuttoAndroid.

Anche Redmi Note 8 Pro ha la sua Google Fotocamera : ecco come installarla : Lo sviluppatore Wyroczen lavora da un po' di tempo ad una versione della Google Fotocamera per il Redmi Note 8 Pro e dopo vari test è pronta L'articolo Anche Redmi Note 8 Pro ha la sua Google Fotocamera: ecco come installarla proviene da TuttoAndroid.

L’interfaccia di Google Assistant si restringe e diventa più smart : Google Assistant con l'interfaccia più compatta, ossia realizzata in modo tale che le risposte visive non occupino più l'intero display, arriva su altri device L'articolo L’interfaccia di Google Assistant si restringe e diventa più smart proviene da TuttoAndroid.

Google testa sui Pixel 4 un’evoluzione smart del copia incolla : potrebbe arrivare presto su Android 10 : Più volte al giorno un po' tutti ricorriamo al copia incolla, e siamo tanto abituati alle azioni da fare da non accorgerci che potrebbero essere più snelle L'articolo Google testa sui Pixel 4 un’evoluzione smart del copia incolla: potrebbe arrivare presto su Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Un teardown ci svela dettagli sul funzionamento di Google Stadia : In attesa dell'esordio ufficiale di Google Stadia, il codice della sua applicazione ci fornisce qualche interessante anticipazione sul suo funzionamento L'articolo Un teardown ci svela dettagli sul funzionamento di Google Stadia proviene da TuttoAndroid.

Termostato WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Google Home e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Google Assistant! In questa guida leggi di più...

Presa WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Google Home e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile leggi di più...

“Ok Google - preparami un bagno caldo” - arriva la compatibilità con vasche e rubinetti per Assistant : “Ok Google, preparami un bel bagno caldo, sto tornando a casa”. Non si tratta di una scena presa da un film di fantascienza, ma di uno scenario che a breve potrà diventare realtà: Google infatti ha pubblicato nelle scorse ore tutta la documentazione tecnica che consentirà agli sviluppatori di integrare nuove funzioni a supporto dei dispositivi intelligenti per la stanza da bagno, sul sito ufficiale, qui e qui. Nel recente passato ...

Google ricorda Claudio Bravo Camus : chi è l’artista protagonista del doodle di oggi : Il doodle di Google di oggi racconta di arte e in particolare di un pittore molto noto: Claudio Bravo Camus. Ma chi è questo artista? Fu un pittore cileno nato nel 1936 e morto nel 2011. L’artista, di stampo iperrealista, attraverso i propri dipinti era in grado di riprodurre una rappresentazione precisa della realtà: il doodle di oggi in particolare racconta le opere dell’autore dedicate agli oggetti impacchettati: scatole di carta ...