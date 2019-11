Agorà | Guido Crosetto inchioda il governo sull' Ilva | Toglietegli la scusa dello

Guido Crosetto ad Agorà : "L'export di armi alla Turchia è nulla. Cosa deve fare l'Italia" : "La Turchia non rappresenta nulla nell'export delle armi italiano". Guido Crosetto, ospite dei Agorà, su Rai tre, entra nel merito della questione: "L'Italia vende componenti per elicotteri e dati satellitari per territorio. Iniziamo a bloccare i rapporti economici dell'Europa alla Turchia, richiami