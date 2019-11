Muffa negli alimenti | alcuni cibi alterati si possono “salvare” | altri no Le regole da

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nella maggior parte dei casi, lache attacca gliè il segnale inequivocabile di un’alterazione del prodotto e di potenziale rischio per la salute. Quando ci si accorge della, spesso si fa l’errore di eliminare la parte deteriorata e consumare il resto, ignorando il fatto che il fungo, quasi sempre, degrada completamente l’alimento. Muffe pericolose e muffe utili Le muffe – spiega l’Humanitas Medical Care, rete di centri medici Humanitas, una delle maggiori e consolidate realtà nel panorama della sanità italiana – sono funghi microscopici che si sviluppano in presenza di temperature comprese tra i 15 e i 30°C e soprattutto dove c’è un’umidità superiore al 65%, maproliferare anche nei frigoriferi. La maggior parte delle muffe, non sopportando le temperature elevate, vengono distrutte dai trattamenti di pastorizzazione. Le muffe più ...

sb_728 : RT @sleepinverter: @fra74doc @RP04Marzo2018 Nelle ASL dell'em. rom. I dipendenti dell'igiene e prevenzione vanno in appartamenti popolari… - sleepinverter : @fra74doc @RP04Marzo2018 Nelle ASL dell'em. rom. I dipendenti dell'igiene e prevenzione vanno in appartamenti popo… - cillabambam : Era ora. Pure lei l’hanno messa a far la muffa negli angoli degli scantinati di YG. -