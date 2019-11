Industria | Anie | ‘produzione ancora debole | investimenti in tecnologie green’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) (Adnkronos) – “Oltre al deterioramento del quadro europeo e in particolare dell’economia tedesca – sottolinea Busetto-, si riflette su queste tendenze una domanda interna in stagnazione. In questo scenario incerto, la variabile su cui fare leva in chiave anticiclica per sostenere la crescita resta quella degli, un fattore competitivo irrinunciabile per intercettare le nuove direttrici dell’innovazione tecnologica declinata nelle soluzioni 4.0”. In ogni caso, aggiunge, “i nostri comparti stanno ottenendo performance migliori rispetto alla media del mercato manufatturiero grazie all’utilizzo da parte delle nostre imprese diinnovative e abilitanti che sostengono la produttività anche in un contesto di estremazza. Lesono strategiche per lo sviluppo di un’economia circolare e ...

comunica_rp : Soffre l’industria italiana delle tecnologie. Anie: “Investimenti 4.0 per invertire la rotta” - StartComNews : Soffre l’industria italiana delle tecnologie. Anie: “Investimenti 4.0 per invertire la rotta” - chrisneel : Soffre l’industria italiana delle tecnologie. Anie: “Investimenti 4.0 per invertire la rotta” -