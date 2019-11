Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019)Almansor,Destouches, leggendaria compagna dello scrittoreLouis-Ferdinand Céline, se n’è andata. Aveva 107 anni. Il marito, forse il più innovativo narratore del secolo scorso, le era stato accanto fino al primo luglio 1961.è rimasta a sopravvivergli nella casa di sempre. Perfino come personaggio letterario vivente, feticcio familiare per definizione, umano oggetto di culto per tutti coloro che hanno care le pagine di “Viaggio al terminenotte” e “Morte a credito” e d’ogni altro frammentosua scrittura.se n’è andata nei giorni scorsi, appunto, nella storica abitazione di Meudon, altrettanto feticcio topografico-letterario, nel sobborgo di Parigi, dove, insieme a Louis, avevano scelto di vivere facendo ritorno in Francia dopo l’esilio in Danimarca. Su ...

HuffPostItalia : Addio Lucette, vedova più celebre della scena letteraria francese -