Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Al Sud, se non nasci in una famiglia con le conoscenze giuste, difficilmente farai strada”. Con questa frase nella testa e una bella dose di rassegnazione Salvo Buttitta, 35 anni,no, è partito per la Svizzera. “Avevo toccato il fondo, non vedevo più nessuna speranza e nessun futuro per me”, dice. Così,il, Salvo lascia famiglia e amici a Bagheria e va a vivere a, dove oggi lavora in una società di servizi per architetti e ingegneri. E sta avviando la sua startup. “Qui hai molte possibilità. Nonostante le regole restrittive per gli stranieri, che non possono ricevere un permesso di dimora se non hanno un lavoro, ti senti pienamente coinvolto nelle dinamiche del Paese”. Salvo, però, ricorda ancora la sua prima giornata in Svizzera. Uno choc. “Era il 9 febbraio 2009 – ricorda –.era stracolma di neve e faceva freddissimo. Per un giovaneno ...

il_piccolo : +++ ASPETTANDO TOP 500 #TRIESTE E #GORIZIA - Un'opportunità GRATUITA per le aziende e i professionisti del territor… - fattoquotidiano : “In ufficio a Basilea niente orari infiniti. In Sicilia dopo il diploma mi sentivo senza speranza né futuro” - Paroleprofonde : @LadyMouse79 @Marius13112004 Non me lo ricordo perché ero piccola, mi è stato raccontato. Era il negozio sotto casa… -