Brescia | liceo classico ‘per ricchi e italiani’ | in breve | l’immobilità sociale del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Gli alunni provengono da un contestomedio-alto che offre buone potenzialità di formazione culturale e ricchezza di stimoli. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana è numericamente limitata. La scuola è da sempre considerata una delle scuole in cui si sono formate personalità in ambito, culturale, politico ed economico e l’iscrizione dei figli alla scuola avviene anche per una volontà dei genitori di continuare la tradizione”. Queste cinque righe sono contenute nel Piano triennale dell’offerta formativa del“Arnaldo” di. Un passaggio che ha sollevato polemiche e perplessità, che in effetti hanno la loro buona ragion d’essere. Ancora una volta (era già accaduto lo scorso anno in un’altra scuola) si arriva persino a citare la ridotta presenza di stranieri – come se al contrario una scuola con molti alunni di origine non ...

