Moda | chiome corte e tonalità per l' autunno-inverno | il caschetto e il nocciola cioccolato

Moda - chiome scalate per l'autunno-inverno : il Chin-Bob - il mullet e la frangia a tendina : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonati gli hairstyle scalati. Queste proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri del mondo. Nuove chiome Le scalature sui capelli saranno le vere protagoniste dei prossimi mesi e possono essere realizzate sulle chiome corte, medie o lunghe. Salvo Ferretti per 'Compagnia della Bellezza' sui capelli medi ha ideato ...

Moda - chiome per l'autunno : lo shaggy bob e la tonalità nera : In questo autunno 2019 vengono frequentemente proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le ragazze lo shaggy bob. L'hairstyle in questione è portato anche dalla cantautrice Taylor Swift. Nuove chiome Lo shaggy bob è il taglio più apprezzato della stagione: per chi non lo conoscesse si tratta di un bob molto scalato, mosso e con la frangia a tendina. Le varie scalature realizzate in vari punti della chioma ...