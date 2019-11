Andrea Damante | possibile affronto a Giulia De Lellis in disco | ' Baby sitter di Iannone'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 4 novembre 2019) È un'indiscrezione davvero spiazzante quella che alcuni blog stanno riportando in queste ore: pare cheabbia insultatoDedurante una serata inteca risalente allo scorso 2 novembre. In rete, dunque, si dice che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia apostrofato l'influencer come una poco di buono mentre chiacchierava con una fan: il ragazzo, infine, sarebbe andato via dal locale con una persona che non è Chiara Montemurro, la sua presunta nuova fiamma. La confessione disulla Defa discutere Sono parole molto forti quelle chepare aver usato l'altra sera per descrivereDe. Sul web, dunque, si dice che il ragazzo si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni piuttosto offensive sabato 2 novembre, mentre chiacchierava con una fan che l'ha intercettato al Pineta di Milano Marittima. Alcuni blog, dunque, stanno ...

MastrotekPino : Uomini e Donne, Andrea Damante ubriaco in discoteca: “Giulia De Lellis è una tr**a, fa la baby sitter a Iannone” - Notiziedi_it : Belen Rodriguez, ecco il gossip che non ti aspetti con Andrea Damante - nicpic_97 : Finiti i 'once said' proclamo vincitrice di questo contest: Giulia De Lellis (troppi commenti iconic) 2°posto per i… -