Anticipazioni GF Vip | Marco Maddaloni nel cast? “Non mi svendo”

Temptation Island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le Anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4 - concorrenti possibili : da Lorenzo di U&D alla Tommasi : Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno passerà nelle mani di Alfonso Signorini. In queste settimane gli autori stanno mettendo a punto quello che sarà il cast della nuova edizione del reality Mediaset che sarà uno dei punti di forza della programmazione invernale di Canale 5. Tanti i nomi dei possibili concorrenti che sono trapelati in queste settimane sui ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : Pago e Serena Enardu da Temptation Island VIP in studio : Arrivano nuove succulente anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne che lascerà spazio al post Temptation Island VIP e quindi alle ospitate delle coppie che hanno animato la seconda edizione del reality show. Presto vedremo anche Pago e Serena Enardu, senza ombra di dubbio la coppia più altalenante di questa stagione.Il vicolo delle news ha riferito cosa è successo durante la registrazione avvenuta ieri, 16 ottobre 2019. I due ...

Anticipazioni Amici Vip - puntata oggi 16 ottobre : tra gli ospiti Irama : oggi 16 ottobre, a partire dalle 21.25 su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities, dove i 6 concorrenti vip ancora in gioco si daranno battaglia per conquistare i quattro posti liberi per la finalissima del prossimo 23 ottobre. Stando alle Anticipazioni fornite dalle pagine social del programma, il giudice speciale della puntata in onda questa sera sarà Maria De Filippi, mentre Irama, Stash e Diana Dal Bufalo duetteranno con i ...

Temptation Island Vip 2019 diretta ultima puntata 14 ottobre 2019 : Anticipazioni : Alessia Marcuzzi conclude il viaggio nei sentimenti della seconda edizione di “Temptation Island Vip”, stasera, lunedì 14 ottobre 2019, in prima serata, su Canale 5.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019 diretta ultima puntata 14 ottobre 2019: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 14 ottobre 2019 09:00.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4 - concorrenti possibili : Mediaset sognerebbe Magalli : Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 con la sua quarta edizione a inizio 2020: in queste settimane gli autori del reality show, che sarà condotto da Alfonso Signorini e non più da Ilary Blasi, stanno provinando i nuovi concorrenti famosi che per tre mesi si metteranno in gioco tra le mura della casa più spiata d'Italia. Tra i tanti nomi spiccano quelli di volti che abbiamo già visto in passato in altri reality show ma anche volti ...

Anticipazioni Temptation Vip - 6^ puntata - Belli furioso con Delia per i balli con Riccardo : Si avvia verso il gran finale la seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo lunedì 14 ottobre verrà trasmessa la sesta e ultima puntata, durante la quale assisteremo agli ultimi falò tra le coppie ancora presenti all'interno dei villaggi. Occhi puntati soprattutto su Alex Belli e la sua fidanzata Delia, la quale in ...

Temptation Island Vip Anticipazioni : epilogo spiazzante per le coppie : Temptation Island Vip anticipazioni sesta puntata: colpi di scena inaspettati Un epilogo ricco di colpi di scena quello per le coppie di Temptation Island Vip rimaste in gioco. Come già sappiamo, nel corso dell’ultima puntata, verrà mandato in onda il seguito del falò di confronto di Serena e Pago. I telespettatori dovranno, inoltre, assistere alla […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: epilogo spiazzante per le coppie ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Alex Belli e Delia complici a Ostuni a fine reality : Dopo lo spoiler che avrebbe dato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia su Serena e Pago, in queste ore è una pagina di gossip a svelare come sarebbe andata a finire tra Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip. Una Stories che ha cominciato a circolare sul web ieri, 8 ottobre, mostra l'attore e la modella sudamericana vicini e complici in un locale di Ostuni: pare, dunque, che i due abbiano lasciato insieme il reality. Alex e ...

Temptation Island Vip - Anticipazioni : La Resa dei Conti tra le Coppie! : Temptation Island Vip sta per giungere al termine e le puntate si fanno sempre più caotiche e ricche di colpi di scena. Le tre coppie rimaste in gioco hanno iniziato anche i falò di confronto in cui si sono detti di tutto ed ecco quindi cosa è successo ma soprattutto cosa succederà nella prossima puntata sull’isola delle tentazioni. A Temptation Island Vip ormai sono rimaste le ultime tre coppie, una presente sin dall’inizio Serena ...

Temptation Island Vip Anticipazioni : chi esce con le ossa rotte e chi no : Temptation Island Vip anticipazioni: Pago e Serena ne escono con le ossa rotte, Delia e Belli ‘c’è speranza’, Silvia e Gabriele probabile addio La quinta puntata di Temptation Island Vip è stata molto movimentata. Dalla serie: i nodi vengono al pettine. Silvia Tirado e Gabriele Franco sono sempre più distanti. L’imprenditore ha avuto parole durissime […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: chi esce con ...

Temptation Island VIP 2019 - quinta puntata 7 ottobre 2019 : Anticipazioni : Temptation Island Vip torna, stasera, lunedì 7 ottobre 2019, in prima serata, su Canale 5 con Alessia Marcuzzi.Vicini all'atto finale di Temptation Island VIP edizione numero due, sono solo tre le coppie rimaste: il cantautore Pago e la compagna Serena Enardu, il dj-producer Gabriele Pippo e la studentessa Silvia Maturani infine gli ultimi arrivati: Alex Belli con Delia Duran, modella e influencer.prosegui la letturaTemptation Island VIP ...