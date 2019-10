Mediaset | chi è Marco Costa | il jolly di Pier Silvio Berlusconi che fa tanti ascolti con

Bonolis : "Sconsigliai a Mediaset l'ultima edizione di Chi ha incastrato Peter Pan" : Cinque edizioni complessive, ma Paolo Bonolis sarebbe volentieri sceso alla fermata precedente. Il conduttore torna a parlare di Chi ha incastrato Peter Pan?, programma dedicato ai più piccoli inaugurato vent’anni fa e terminato quasi a fari spenti nel 2017.“A me è piaciuto molto farlo nelle prime edizioni, poi abbiamo fatto un’ultima edizione che avevo sconsigliato a Mediaset di affrontare, ma l’ha voluta affrontare lo stesso”, ha ammesso ...

Bonolis : "Sconsigliai a Mediaset l'ultima edizione di Chi ha incastrato Peter Pan" : Cinque edizioni complessive, ma Paolo Bonolis sarebbe volentieri sceso alla fermata precedente. Il conduttore torna a parlare di Chi ha incastrato Peter Pan?, programma dedicato ai più piccoli inaugurato vent’anni fa e terminato quasi a fari spenti nel 2017.“A me è piaciuto molto farlo nelle prime edizioni, poi abbiamo fatto un’ultima edizione che avevo sconsigliato a Mediaset di affrontare, ma l’ha voluta affrontare lo stesso”, ha ammesso ...

Mediaset - i videomaker esternalizzati nel 2012 ora rischiano il posto : “Il Biscione come Ponzio Pilato - ci fa licenziare da un’azienda esterna” : “Mediaset sta agendo come Ponzio Pilato: si lava le mani, mentre la nostra azienda (la Dng nda) fa il lavoro sporco licenziandoci”. Sit-in di 29 videomaker ex Mediaset, che oggi hanno protestato di fronte alla sede del “Biscione” a Cologno Monzese. Fin dagli anni Ottanta hanno filmato e montato servizi e collegamenti per il Tg5, Studio Aperto, Tg4 e per i programmi di soft news come Pomeriggio 5. Fino al 2012 erano interni all’azienda ...

Grande Fratello Vip - la voce a Mediaset : chi voleva Alfonso Signorini - ma... : Come ormai noto la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà per la prima volta Alfonso Signorini nei panni di conduttore, è stata posticipata a gennaio 2020, eppure i gossip relativi al cast non smettono di circolare. L'ultima indiscrezione è stata lanciata da Elenoire Casalegno nel corso d

Mediaset - oltre 800 mila spettatori per Francia-Turchia : Francia Turchia spettatori – E’ andato in scena nella serata di ieri l’incontro valido per le qualificazioni a EURO 2020, che ha messo di fronte Francia e Turchia. L’incontro è terminato con un pareggio, che mantiene le due nazionali in vetta alla classifica con 19 punti in 8 giornate e le proietta verso la qualificazione […] L'articolo Mediaset, oltre 800 mila spettatori per Francia-Turchia è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Mediaset - la pazza idea per il Grande Fratello Vip : chi piazzano con Adriana Volpe - si rischia la rissa? : Una pazza idea ai piani alti di Mediaset. Si parla della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che verrà condotta da Alfonso Signorini, su Canale 5 all'inizio del 2020. Come anticipato da Oggi, Adriana Volpe farà parte del cast della trasmissione. Dunque, eccoci alla pazza idea del Biscione. Se

Serie A - gli occhi di Mediaset sul canale di Lega : Lega Serie A e Mediapro sono sempre più vicine a trovare un’intesa per la realizzazione del tanto discusso canale dedicato esclusivamente al massimo campionato italiano. Lo scrive “MF – Milano Finanza”, che ricorda come il gruppo audiovisivo sia pronto a mettere sul piatto ben 1,28 miliardi di euro all’anno, per tre anni. Sul mercato ci […] L'articolo Serie A, gli occhi di Mediaset sul canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Amori - calcio - anarchia. Le nozze televisive tra Mediaset e Netflix - : Alessandro Gnocchi Sette film in coproduzione che andranno prima in streaming e poi su Canale 5 nostro inviato a Roma Amore, calcio e anarchia. Ieri, a Roma, Netflix e Mediaset hanno annunciato una collaborazione che parte con sette film. Saranno trasmessi prima su Netflix e in seguito su Canale 5. A quanto pare, televisione in streaming e televisione generalista in chiaro non sono alternative ma complementari. Nel nome dei ...

Una serie tv su Tommaso Buscetta - dopo Il Traditore di Bellocchio arriva Don Masino su Mediaset (e Netflix?) : dopo il successo de Il Traditore, arriva una serie tv su Tommaso Buscetta, dal titolo Don Masino, prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi per Mediaset. La serie in otto episodi è in lavorazione da ormai sei anni, ma è stata annunciata solo ora, dopo la finalizzazione di una partnership tra Mediaset e Netflix per la produzione e diffusione di film e serie tv in tutto il mondo. La lunga genesi di Don Masino e il budget imponente di 15 ...

Mediaset - stop anche per Piero Chiambretti : ribaltone in palinsesto - che fine fa La repubblica delle donne : A stagione già avviata Mediaset ha deciso di modificare parzialmente il palinsesto autunnale. Questo, ovviamente, non ha interessato solo Canale 5, che ha visto ad esempio posticipare la quarta edizione del Grande Fratello Vip a gennaio 2020, ma ha coinvolto, come un effetto domino, anche Rete 4. Le

Vivendi chiede ai danni a Mediaset per Media for Europe : Ennesimo nuovo capitolo dello scontro tra Mediaset e Vivendi a poche settimane dal via libera alla nascita di Media for Europe (MfE), il primo progetto di televisione panEuropea. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, nella giornata di ieri il Biscione ha ricevuto l'atto di citazione in cui i francesi chiedono al tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea.Il gruppo di Vincent Bollorè, azionista con il ...

Riassetto Mediaset - Vivendi chiede i danni al biscione : Vivendi ha impugnato la delibera con cui il 4 settembre l’assemblea di Mediaset ha approvato il progetto Media for Europe. Ieri il gruppo di Cologno ha ricevuto l’atto di citazione in cui i francesi chiedono al Tribunale di Milano in primo luogo di «annullare la deliberazione approvata dall’ assemblea». Vivendi, azionista con il 29% dei […] L'articolo Riassetto Mediaset, Vivendi chiede i danni al biscione è stato ...

Vivendi chiede ai danni a Mediaset per Media for Europe : Ennesimo nuovo capitolo dello scontro tra Mediaset e Vivendi a poche settimane dal via libera alla nascita di Media for Europe (MfE), il primo progetto di televisione panEuropea. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, nella giornata di ieri il Biscione ha ricevuto l'atto di citazione in cui i francesi chiedono al tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea.Il gruppo di Vincent Bollorè, azionista con il ...

Iva Zanicchi : «Tornerò a All Together Now e al Grande Fratello con Malgioglio. Con Mediaset si parla di uno show dedicato alla mia carriera» : Iva Zanicchi Gli estimatori di Iva Zanicchi possono stare tranquilli: nei prossimi mesi, la cantante e conduttrice di Ligonchio continuerà infatti ad essere una costante fissa nei programmi in onda sulle reti Mediaset. Fiera dei suoi successi, la Zanicchi coltiva anche un importante sogno nel cassetto: la realizzazione di uno show per celebrare la sua lunga carriera, incominciata nei lontani anni ‘60. Dopo aver svelato, sulle pagine di ...