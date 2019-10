Manovra | aiuti alle famiglie | partite Iva  e affitti Stretta sulle auto aziendali

Meno tasse in Manovra e aiuti a famiglie - partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Manovra - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla Manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Manovra : Carfagna - ‘no a propaganda - family act aiuti davvero donne’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – ‘Spero che l’idea di un assegno unico per i figli non si riveli l’ennesima trovata propagandistica per illudere madri, padri, famiglie. Il governo abbia il coraggio di far seguire alle parole i fatti con una misura semplice, concreta, a sostegno del valore sociale della maternità, finora riconosciuto solo a parole, e del diritto a essere genitori anche in tempi di crisi e ...