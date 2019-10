Agrigento | zii del disabile incatenato si giustificano | “Dispiaciuti | ma a volte scappava”

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) Hanno ammesso i fatti davanti al gip del tribunale dima si sono detti "dispiaciuti e scossi” i due coniugi di Naro arrestati per aver segregato il nipote, legato al letto con una catena alla caviglia. I due, zii e tutori del giovane, sono indagati per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

