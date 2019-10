Umbria | M5S | in Veneto non è in campo alcuna ipotesi alleanza elettorale

Chef Rubio dopo Umbria "Lega di Salvini mi fa schifo"/ "Pd senza palle e M5s via..." : Chef Rubio dopo Elezioni Regionali in Umbria: "Lega di Salvini mi fa schifo". Nel mirino anche gli altri partiti: "Pd senza palle e M5s via col vento".

Di Maio dopo il flop in Umbria : “Patto M5S-Pd strada impraticabile” : Renzi: «Sconfitta figlia di un accordo sbagliato». E Conte cita Modugno: «Io in discussione? Ho il sole, il cielo, il mare»

Umbria - Paolo Becchi sul M5s : "Di Maio capro espiatorio - ma la colpa è di Beppe Grillo" : "Di Maio farà da capro espiatorio", scrive Paolo Becchi, "ma il responsabile di quello che sta succedendo è Beppe Grillo che con una operazione di palazzo ha venduto il M5S al Pd. E ormai è troppo tardi per tornare indietro". Il filosofo si riferisce al fatto che era stato Beppe Grillo a spingere p

Umbria : la disfatta M5S - l’assedio a Di Maio e il nodo del rapporto con Conte : La prima reazione a caldo sul blog delle Stelle: esperimento fallito, stop alleanze con il Pd. Ma contro il leader pentastellato si muovono tanti big, da Lezzi a Dino Giarrusso: «Ora un’assemblea, non può decidere uno solo»

Umbria - Di Maio : “M5s va meglio quando va da solo. Serve dettagliare di più il programma del governo” : “L’esperimento non ha funzionato”. Luigi Di Maio ha rotto il silenzio dopo la sconfitta alle elezioni Regionali in Umbria e lo ha fatto con un’intervista all’ora di pranzo a SkyTg24. “Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato. Il M5s va meglio quando va da solo”. Questo però, secondo il ministro degli Esteri, non ...

Elezioni in Umbria - dramma nel Pd - Zingaretti pensa che la colpa sia di Renzi - mentre alcuni dem bocciano la maggioranza con il M5S : Una sconfitta pesante difficile da digerire quella subita dal Movimento Cinque Stelle e dal Partito Democratico in Umbria. In casa Pd, dopo la batosta elettorale, si inizia a cercare e analizzare i motivi della bruciante sconfitta. Uno dei primi esponenti del Pd a parlare è stato il presidente dei Senatori Andrea Marcucci: “È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più ...

Alessandra Ghisleri sull'Umbria : "Pd-M5s insieme solo per una foto. Ecco perché Salvini vince" : Alessandra Ghisleri ha analizzato il risultato delle elezioni regionali in Umbria che hanno visto il trionfo della candidata del centrodestra Donatella Tesei sul quello del centrosinistra. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la direttrice di Euromedia Research, ha detto senza troppi g

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e M5S in discesa. Vincitori e vinti - cosa ha detto il voto|I dati|La mappa : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Elezioni Umbria - le contraddizioni M5s-Pd hanno premiato la chiarezza di Salvini : Si era detto in agosto che, rinviando il redde rationem elettorale, un governo M5s-Pd poteva offrire un’opportunità a due partiti in crisi per ripensarsi, confrontarsi e rilanciarsi. Ma poteva anche essere il miglior modo per alimentare la valanga Salviniana già in movimento. Il risultato elettorale in Umbria chiarisce, senza lasciar adito a dubbi, che il secondo scenario si sta verificando. Il governo non ha fatto fin qui grossi errori. Lo ...

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

Umbria : Figuccia (FI) - 'Pd-M5S matrimonio fallito - dem li hanno trascinati nella fossa' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "I risultati elettorali dell'Umbria raccontano chiaramente il fallimento del matrimonio Pd-Cinque Stelle. E' ormai chiaro a tutti come i due andranno presto al divorzio in funzione della loro incapacità di portare risultati al Paese. Il Pd ha tirato nella fossa il M5S

Umbria : Cancelleri - 'M5S deve ritrovare umiltà e unità ma non è un attacco a Di Maio' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Come ad ogni elezione, anche stavolta è già partito il valzer di opinioni e opinionisti, che non aggiungono nulla di qualificato e qualificante al momento, è solo bassa ricerca di chi ha sbagliato cosa. Qualcuno la chiama cronaca, per me è un’inutile perdita di tempo,

Elezioni Umbria - il patto Pd-M5s aveva un senso solo elettorale. Ma la politica non è spettacolo : E dunque si è perso in Umbria e “l’esperimento dell’alleanza con il Pd non ha funzionato”, come si sono affrettati a commentare alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle. Non importa che si parli di una regione che veniva da mezzo secolo di governo rosso dove l’alternanza è fisiologica. Non importa che il candidato Vincenzo Bianconi si sia dovuto battere in condizioni oggettivamente impossibili con poco più di un ...

Elezioni Umbria - D’Uva : “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da verificare caso per caso” : “Il risultato del M5s? Un peccato, si poteva fare meglio ma noi non cambiamo. La novità dell’Alleanza col Pd sarà da verificare territorio per territorio“. A dirlo, a Roma, dopo le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Francesco D’Uva. L'articolo Elezioni Umbria, D’Uva: “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da ...