Capitale naturale e qualità dell’ambiente | le proposte dal Rapporto ASviS 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L’efficienza del sistema idrico è uno dei tanti nodi irrisolti italiani. Ilevidenzia che nel corso dell’ultimo anno sul Goal 6 “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari” non sono state adottate misure efficaci per diminuire la dispersione d’acqua. Dopo un breve periodo positivo, dal 2014 è tornato a crescere il numero di famiglie che lamentano irregolarità nella gestione della risorsa. Nel corso del 2017 l’Umbria, il Lazio e la Basilicata sono le regioni dove si è registrata la variazione più drastica per irregolarità nell’erogazione del servizio e inefficienza della rete di distribuzione dell’acqua potabile. Restano però Calabria e Sicilia quelle con la situazione più critica: la quota di famiglie che denuncia irregolarità è pari al 36% in entrambe le regioni, lontane dalla media nazionale che si attesta al 10%. Si registrano dati altalenanti per ...

