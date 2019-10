Roma supermarket della droga La mappa dello spaccio

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) In attesa che il lavoro degli investigatori faccia piena luce sugli eventi che hanno portato alla morte di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni ucciso mercoledì sera con un colpo di pistola alla nuca, nelle ricostruzionivicenda che si fanno strada oggi si affaccia l'ombracompravendita di sostanze stupefacenti. Una circostanza che, se confermata, costituirebbe un tratto comune di diversi fatti di cronaca che negli ultimi mesi hanno scosso la città. Dalla morte di Desiree Mariottini lo scorso anno in un luogo di ritrovo per consumatori e spacciatori a San Lorenzo, all'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega a Prati per mano di due ragazzi a caccia di sostanze. Afunzionano contemporaneamente centinaia di piazze dioperative h24. Le principali sono localizzate nei quartieri periferici di Tor Bella Monaca, San Basilio (da dove provengono i due ...

