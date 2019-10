Il nervosismo crescente del Pd per l’esodo o quasi verso Italia viva

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sono continuati anche ieri gli attacchi di diversi esponenti del Partito democratico nei confronti di. Si sono contraddistinti in questo sport soprattutto gli ex renziani, un po’ per accreditarsi nei confronti del segretario Nicola Zingaretti, un po’ perché preoccupati di perdere un ruol