Pagelle e Highlights 8^ giornata | Sassuolo-Inter 3-4 | doppietta Lukaku Napoli-Verona 2-0

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Lazio-Atalanta 3-3 - doppiette Muriel-Immobile. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5;

LIVE Napoli-Hellas Verona 2-0 calcio - Serie A in DIRETTA : la doppietta di Milik firma la vittoria. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Fine della partita, Napoli batte il Verona 2-0. 91′ Giallo per Mertens per un entrata in ritardo su Lazovic. 90′ Ci saranno 3 minuti di recupero. 89′ Cross di Salcedo, manca il controllo Meret e Tutino non riesce a trovare la porta completamente sguarnita. 87′ Gestisce ora palla il Napoli, cercando di far scorrere il tempo. 85′ Fuorigioco di Lazovic ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Lazio-Atalanta 3-3 - doppiette Muriel-Immobile : Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta Lazio (3-5-2): Strakosha;

Pagelle e Highlights 8^ giornata : LIVE voti e tabellini dei match : Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta Lazio (3-5-2): Strakosha;

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Inter-Juventus 1-2 - Higuain gela San Siro - bianconeri al comando! : Pagelle 7 giornata- Tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45.

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : i granata fermano la squadra di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Finisce la partita tra Torino-Napoli 0-0. 92′ Belotti prova la progressione sulla sinistra ma viene fermato da Allan. 90′ Ci saranno 4 minuti di recupero. 89′ Iago Falque prende palla e tira al limite dell’area, para facilmente Meret. 87′ Esce Verdi per Iago Falque nel Torino. 85′ Torino che spreca un contropiede con Verdi che sbaglia il lancio per ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Genoa-Milan 1-2 - fa tutto Reina! SPAL-Parma 1-0 - Petagna fa volare i ferraresi. Verona-Samp 2-0 - Di Francesco a rischio! : Pagelle 7 giornata- Genoa-Milan 1-2, fa tutto Reina! SPAL-Parma 1-0, Petagna fa volare i ferraresi. Verona-Samp 2-0 - Di Francesco a rischio!

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A calcio in DIRETTA : vincono in rimonta i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97′ Fine della partita vince il Milan per 2-1. 96′ Prova la verticalizzazione Romero ma viene bloccato da Romagnoli. 94′ si giocherà per altri 4 minuti di recupero. 93′ Castillejo viene espulso dalla panchina per proteste sul rigore. 92′ PARATO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ RIGORE per il ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : SPAL-Parma 1-0 - Petagna fa volare i ferraresi : Pagelle 7 giornata- SPAL-Parma 1-0, Petagna fa volare i ferraresi

Pagelle e Highlights 7^ giornata : si parte con SPAL-Parma : Pagelle 7 giornata- si parte con SPAL-Parma

LIVE Malta-Italia 0-2 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Bartoli e Girelli firmano la vittoria per le azzurre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Italia che soffre più del dovuto per trovare la rete, ma dopo l’ingresso in campo di Girelli la partita è svoltata con un suo assist e un gol su rigore. 93′ Fine della partita! Italia batte Malta 2-0. 92′ GOOOOOOOOOOOL, Girelliiiiiiiii, di rigore spiazza il portiere, 2-0. 90′ RIGORE per l’Italia, conclusione di Girelli da dentro l’area di rigore con ...

LIVE Lazio-Rennes 2-1 - Europa League in DIRETTA : Milinkovic-Savic e Immobile regalano la vittoria ai biancocelesti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Le Pagelle del match: Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Vavro 5, Acerbi 6.5, Bastos 6; Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 5.5 (dal 53′ Milinkovic-Savic 7), Berisha 5 (dal 53′ Luis Alberto 6.5), Lulic 6 (dall’82 Jony sv); Caicedo 6, Immobile 7. All.: Inzaghi 7 Rennes (3-5-2): Mendy 6.5; Da Silva 6, Gnagnon 5,5, Morel 6.5 ; Traoré 6, Grenier 6, Martin 5, Camavinga 6 (dal 71′ ...

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Liendl risponde al vantaggio iniziale di Spinazzola. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Finisce 1-1 tra Wolfsberger e Roma. 91′ Esce Ritzmaier ed entra Wernitznig per il Wolfsberger. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Esce Liendl e dentro Schmerböck per il Wolfsberger. 87′ Chiede un rigore la Roma per un fallo di mano dentro l’area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. 85′ Ammonito per proteste per un fallo a ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : partita incolore per i ragazzi di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 LE Pagelle DEL NAPOLI: Meret 6,5, Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Mario Rui 5,5, Callejon 5,5, Allan 5, Elmas 5,5, Fabian Ruiz 4,5, Lozano 4,5, Milik 5. All. Ancelotti 5. 20:50 Il Napoli questa sera non ha di certo espresso il proprio miglior gioco, l’atteggiamento non è stato dei migliori, dopo le varie occasioni sprecate nel primo tempo ci si aspettava una squadra molto più ...