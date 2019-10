Traffico Roma del 17-10-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 17-10-2019 ore 18 : 00 : DISAGI IN VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE ALTEZZA LARGO DON LUIGI GUANELLA ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL QUADRARO PROBLEMI ANCHE IN VIA COLOMBO PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DI VIALE DELL’UMANESIMO CODE IN VIA BATTISTINI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA CARDINALE MERCATI RIAPERTA LA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA ANTONIO SERRA IN PRECEDENZA CHIUSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER UN ...

Traffico Roma del 17-10-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO. MAGGIORI DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, DOVE È AVVENUTO DA POCO ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA APPIA, ED IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA VIA CASSIA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO ...