Montalbano | Angelo Russo a Italia Si | “Non posso più uscire…”

(Di sabato 12 ottobre 2019)Si,de Il commissariosul podio: “Nonuscire perchè…” E’ salito sul podio diSi nella puntata di oggi, sabato 12 ottobre 2019,, attore de Il commissario, nonché ex concorrente di Ballando con le stelle. Ospitato dal padrone di casa Marco Liorni, l’ormai popolarissimo Catarella diSi si è reso protagonista di un divertente siparietto, ‘denunciando’ sul podio (ovviamente in modo scherzoso): Nonpiù uscire di casa perchè la gente mi ferma ovunque e mi dice: “Ieri sera ti ho visto in televisione, eri così giovane e bello. Oggi invece perchè sei brutto e vecchio?!”. “La Rai dovrebbe scrivere in ogni episodio di: Girato 15 anni fa” ha poi aggiunto ironicamente, scatenando le risate e gli applausi del pubblico presente in ...

